Адвокат задержанного за наркотики программиста Литреева обратится в ЕСПЧ

Суд оставил в СИЗО создателя «Красной кнопки» Александра Литреева, сократив срок его ареста почти на месяц.

Согласно решению Свердловского областного суда, Литреев, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, пробудет под стражей до 23 марта, передает РБК.

По словам адвоката Литреева Алексея Бушмакова, срок дознания по тяжести преступления, в котором обвиняют программиста, составляет месяц, а суд удовлетворил арест на два месяца как для следствия. «В связи с тем, что это иной порядок расследования, судья был вынужден сократить срок», – пояснил юрист.

В понедельник, 24 февраля, Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Литреева под стражу до 22 апреля. Теперь он будет находиться в СИЗО на 30 суток меньше, до 23 марта. Бушмаков сообщил, что намерен написать кассационную жалобу и обратиться в ЕСПЧ.

Сообщается, что адвокат попросил отпустить своего подзащитного под домашний арест. Как пишет издание Е1.ru, Бушмаков представил суду характеристики на Литреева от его классного руководителя, с места работы, а также от основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и шеф-редактора канала RT Марии Бароновой. Прокуратура отказалась приобщить документы к делу из-за того, что они не были заверены нотариусом.

Напомним, IT-специалиста Александра Литреева задержали 23 февраля в Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази. Создатель «Красной кнопки» направлялся в гостиницу, куда приехал с подругой на автомобиле из каршеринга. Известно, что задержание производилось по анонимному звонку.

Литреев полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается. Следствие объяснило срочный арест тем, что у молодого человека есть вид на жительство в Эстонии, где он может скрыться. По словам самого Литреева, он проживает в городе Сосновый Бор Ленинградской области, где ухаживает за больной матерью.

Приложение «Красная кнопка» разработано для оповещения правозащитников о незаконном задержании силовыми органами участников акций. Отмечается, что в 2017 году Роскомнадзор заподозрил Литреева, а также активиста ФБК Владислава Здольникова в ложных блокировках сайтов и попросил правоохранительные органы проверить их деятельность. По данным РКН, они блокировали сайты, не входящие в черный список ведомства.