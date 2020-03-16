Активиста в Красноярске будут судить за высмеивающее СС видео

Гражданский активист Глеб Марьясов из Красноярска сообщил, что утром 16 марта полицейские задержали его во время занятий в институте. В отношении молодого человека составлен протокол о демонстрации нацистской символики, пишет «Новая газета». Суд пройдет 17 марта.

Ранее Марьясова уже судили по этой статьей, когда он опубликовал шуточную картинку с солдатами нацистской Германии перед дебатами с членами Либертарианской партии. Теперь полиция увидела следы преступления в сохраненном активистом видео на сайте «ВКонтакте».

В видеоролике, снятом немецким проектом Bohemian browser ballet, представлен диалог между членом Национал-социалистической немецкой рабочей партии и гражданином. Последнего гражданин называет нацистом, но тот отрицает это, заявляя, что «всего лишь обеспокоен количеством приезжих».

В начале декабря президент Владимир Путин подписал поправки к упомянутой статье, которые позволяют использовать нацистские символы в осуждающем контексте.