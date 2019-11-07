Свастику могут разрешить публиковать с осуждающим комментарием

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять закон о примелемости использования нацистской символики в учебных и просветительских целях, сообщает «Парламентская газета».

В документе предлагается допустить использование символики нацистской идеологии в произведениях науки, литературы, искусства и в СМИ в учебных и просветительских целях. Меры будут актуальны в случае, если публикацию сопроводят осуждающим контекстом.

Ожидается, что рассмотреть законопроект во втором чтении смогут уже 12 ноября.

Ранее сообщалось, что в Воронеже местного жителя оштрафовали на тысячу рублей за татуировку свастики на руке, а в Красноярске либертарианца Владислава Ткачука задержали за шуточный пост в «Инстаграме», в котором на кадрах из телепередачи «Маски-шоу» можно было обнаружить герб Третьего Рейха и свастику.