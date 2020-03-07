7 марта 2020 года в Москве стало самым теплым за историю метеонаблюдений

Центр погоды «Фобос» сообщил, что в Москве побит температурный рекорд 18-летней давности. В 14:00 на станции ВДНХ было зафиксировано превышение рекорда 2002 года на 2 градуса. Температура составляла 11 градусов тепла, передает АГН «Москва».

Точный прирост к установленному рекорду можно будет зафиксировать к 21:00 московского времени, когда будут сняты показания максимальных термометров. В целом же по средней температуре в истории метеонаблюдений сегодняшние показатели выше на 10 градусов.

Ранее врач-аллерголог Елена Бобрикова предупреждала, что москвичам с сезонной аллергией следует раньше начать профилактический прием антигистаминных препаратов, поскольку из-за теплой зимы цветение березы и ольхи в этом году начнется раньше обычного.