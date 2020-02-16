Весна в европейской части РФ начнется раньше из-за теплой зимы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что синоптическая весна в европейской части России наступит раньше 20-х чисел марта.

Если первыми признаками весны считаются таяние льда на водоемах и сход снега, то в этом году аномально теплая зима привела к тому, что снежный покров постоянно сходил из-за плюсовой температуры, а лед на реках и озерах не сформировался такой толщины, как это бывает в условиях нормальной зимы.

«Погода очень теплая. У нас, в принципе, в течение зимы погода и так была характерной для третьей декады марта», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Ранее заведующая Центра аллергологии больницы №52 Елена Бобрикова предупреждала московских аллергиков, что из-за теплой зимы раньше обычного начнется цветение ольхи и березы. Предполагается, что сезон поллиноза начнется на месяц раньше, поэтому профилактический прием антигистаминных препаратов стоит начинать уже во второй половине февраля, передает АГН «Москва».