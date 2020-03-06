Прокурор отказался от обвинений против осужденного на 4,5 года москвича

Московский прокурор отказался от обвинений в хранении наркотиков против Александра Борисова, которого ранее признали виновным и приговорили к 4,5 годам колонии, сообщает руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Борисова задержали 4 года назад, в феврале 2016 года. Тогда он утверждал, что полицейские подкинули ему два пакетика амфетамина, на которых не оказалось его отпечатков. Смыв с рук также не выявил вины подсудимого.

После того, как ЕСПЧ признал незаконным приговор москвичу, решив, что было нарушено его право на справедливое судебное разбирательство и присудив ему 8 тысяч евро, Верховный суд РФ отменил ранее вынесенный российским судом приговор и назначил повторное рассмотрение дела.

Теперь прокурор настаивает, что Борисов должен иметь право на реабилитацию.