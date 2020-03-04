Чиновники в Апатитах сочли сожжение чучел Масленицы оскорблением чувств верующих

Руководство Мурманского города Апатиты принесло публичные извинения перед верующими за сожжение четырех чучел Масленицы.

В администрации считают, что религиозные чувства могли быть задеты формой сожжения: для этого фигуры закрепили на «каркасах в виде креста» на высокой горке.

Чиновники отмечают, что больше такого не повторится. Организаторам, как говорится в сообщении, указали, что подобное «нарушение» недопустимо.

В комментариях под записью пользователи сочли такое обращение «бредом»: «Совсем кукуха поехала», — считает один из рецензентов. «Ещё перекрёстки надо запретить. Они в форме креста. Совсем у "вечнооскорбленных чувствами" беда», — уверен другой.