Почему клипы со священниками оскорбляют чувства "православных активистов"

Очередной скандал с оскорблениями чувств верующих. Рэперы Иван Особов и Slim (Вадим Мотылев) разместили в сети клип про попа, двух проституток, дорогую машину, кучу денег, ствол, сауну и употребление запрещенных веществ. Под названием «С легким паром».

На это немедленно возбудилась группа православных активистов, чья группа во «ВКонтакте» называется «Зов народа». «Направлено обращение в Генеральную Прокуратуру и ряд других органов для разбирательства, — сообщили активисты на своей странице. — Данное видео подрывает уровень доверия к церкви, нарушая Федеральный закон № 136-ФЗ от 29 июня 2013 года, новая редакция статьи 148 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) устанавливающая уголовную ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих; пропагандирует употребление наркотических и алкогольных средств; развращает общество».

Активисты потребовали заблокировать ролик и привлечь авторов по вышеуказанной статье.

«А что, разве в жизни не так? — поинтересовался в комментариях под обращением активистов пользователь Роман Новиков. — В церкви бога нет, есть только деньги». «Роман, много вопросов есть, но это не повод делать на этом пропаганду и подрыв имени церкви», — заявил ему в ответ администратор паблика.

Тут возникает вопрос: а появился бы вообще этот ролик и еще тысячи подобных роликов, мемов и карикатур, если бы некоторые не очень уважаемые батюшки не исполняли в храмовой трапезной песни вроде «Мурки»?

Если бы вусмерть пьяные батюшки на суперкарах не устраивали регулярные ДТП, иногда со смертельными исходами, после которых им грозит максимум отстранение от службы? Если бы в регионах регулярно не происходил цирк с освящением особо аварийных участков дорог (это вместо того, чтобы их, например, освещать). Если бы священники не проводили совместно с ГИБДД крестные ходы во имя снижения аварийности. И если бы церковники не лезли со своими основами православия в школы.

Вообще, если бы служители церкви почаще вспоминали про конституционно закрепленный светский характер государства и старались бы больше служить кому положено, а не ему (государству), то было бы не только меньше внезапных православных активистов из-за угла. Возможно, не было бы и уголовной статьи, которую при всяком удобном и неудобном случае.

А рэперы свой ролик уже удалили из-за перспективы уголовного дела...