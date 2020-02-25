Раздельный сбор нужен, но не везде, считает глава куратора мусорной реформы

Гендиректор компании «Российский экологический оператор» Илья Гудков заявил, что заниматься раздельным сбором мусора «на территориях Крайнего Севера» и в местах с низкой плотностью населения невыгодно.
Отметим, что «Российский экологический оператор» курирует вопрос мусорной реформы в РФ.
«На наш взгляд, вводить раздельный сбор нужно, сделать это надо достаточно быстро, потому что это самый эффективный способ сортировки отходов. Но не факт, что внедрять раздельный сбор нужно везде», — уверен Гудков (цитата по РБК).
По его данным, эффективность сортировки мусора в этих регионах сомнительная, так как количество отходов здесь невелико.
Он также подчеркнул, что власти не намерены вводить в отношении граждан штрафную систему, а в ряде регионов в этих целях уже применяются стимулирующие скидки для тех, кто занимается раздельным сбором мусора.
- Почему россияне не хотят сортировать мусор
(Эксперты рассказали, как мотивировать граждан России к современному обращению с ТКО)