Устроившего поножовщину в московском храме арестовали до 16 апреля

Таганский суд Москвы заключил под стражу обвиняемого в нападении на священнослужителя в храме Святителя Николая.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Ефимову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля», – цитирует ТАСС судью Софью Прохорову.

Сообщается, что по месту постоянной регистрации в Липецке Ефимов давно не проживает, постоянное место его жительства не установлено. «Вместе с тем известно, что он заранее планировал преступление, нашел орудие для его совершения и планировал скрыться», – сказал следователь в ходе заседания.

Напомним, утром 16 февраля в храме Святителя Николая на Бакунинской улице 26-летний приезжий из Липецка Ефим Ефимов ранил ножом двоих помощников священнослужителя. На месте происшествия полицейские обнаружили принадлежавшие ему нож и перчатки, а также сверток с марихуаной.

Экспресс-тест не выявил у злоумышленника алкогольного опьянения. Результаты анализов на наличие наркотиков будут готовы в течение десяти рабочих дней.

В отношении Ефимова возбуждено уголовное дело по статьям 213 («Хулиганство») и 116 («Побои»). На допросе он не смог объяснить свой поступок, однако заявил, что заранее преступление не планировал.