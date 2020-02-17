Напавший на алтарников в Липецке пояснил, что просто встал "не с той ноги"

Напавший на работников храма Святителя Николая в Липецке пояснил, что не планировал этого: нож он купил в прошлом году, а перчатки «нашел на ходу». Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Не с той ноги встал. Я проснулся, мне как-то не особо... радостности не было. Не выбирал храм, а вошел в тот, рядом с которым находился», — пояснил молодой человек, уточнив, что направлялся на работу.

Он рассказал, что накануне выпил пива, а иногда употребляет наркотические вещества: «Ну бывает, марихуану». Напомним, ранее Sobesednik.ru сообщал, что, по словам представителя правоохранительных органов, при задержании нападавший был в неадекватном состоянии.

На вопрос о вменяемости мужчина отметил, что не обладает достаточной квалификацией, чтобы давать такие оценки: «Ну может что-то с головой у меня есть. Я-то не знаю. Я не врач».