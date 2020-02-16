Напавший на алтарников в Москве мужчина мог быть невменяем

В Москве задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который напал на служителей в храме Святителя Николая на Бакунинской улице, пишет ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что, по предварительной информации, нападавший находился в неадекватном состоянии. В результате его действий двое человек получили ножевые ранения и сейчас доставлены в больницу. Задержали агрессора шестеро прихожан.

Уточняется, что оба пострадавших являются служителями храма. Один из них получил ранение в руку, другой — в плечо. Настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков рассказал РЕН ТВ, что мужчину сначала пытались спокойно вывести, на что он отреагировал нападением.

Телеканал «360» со ссылкой на телеграм-канал Life Shot передает, что таким образом мужчина выступал против «лицемерия». Такое объяснение он якобы дал в полиции.