Путин назначил помощниками Медведева в Совбезе его же бывших сотрудников

Помощниками зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева станут Михаил Тринога, Сергей Соболев и Олег Осипов. Соответствующие указы, подписанные президентом РФ Владимиром Путиным, появились на официальном сайте правовой информации.

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Отметим, что все трое ранее работали в аппарате кабмина. Тринога с 2012 года возглавлял секретариат Медведева, Соболев заведовал протокольной службой экс-главы правительства с 2018 года, а Осипов с того же периода был пресс-секретарем бывшего премьер-министра. До этого последний работал заместителем главного редактора МИА «Россия сегодня».

Ранее Sobesednik.ru разбирался в назначении Осипова руководителем пресс-службы на тот момент второго лица государства: