Блогер обвинила полицию в отказе проверять сообщение о насилии над ребенком

Блогер из Санкт-Петербурга Диана Элиас утверждает в своем Instagram, что полиция отказалась приезжать к её соседям после сообщения о бытовом насилии.

По её словам, она регулярно слышала из квартиры соседей звуки ссор. «Около двух месяцев назад во время их очередной ссоры я не выдержала и позвонила в полицию», — пишет студентка. После этого, по её словам, ей перезванивали и уточняли номер квартиры, но «либо они не доехали, либо эффекта не было».

Как она пишет, 6 февраля она вновь «услышала сильные удары и детский голос, который кричал “мама, пожалуйста, не надо”», после чего блогер снова позвонила в полицию, однако, испугавшись, отказалась называть номер квартиры. По её словам, женщина на другом конце телефона «по-хамски» ответила, что «полиция вправе не проверять анонимные заявления», и бросила трубку, после чего Диана якобы услышала из-за стены: «Папа, не надо, я тебя люблю».

Она также сообщила, что в следующий раз намерена обратиться в органы опеки.

В комментариях под записью большая часть пользователей соцсети обвинили её в лицемерии и попытках «хайпануть» на теме домашнего насилия: «Ребенка избивают систематически, а вы не хотите связываться с полицией. Сидите и ждете пока его убьют? И сторис пилите! Идите в полицию и опеку!» — возмущается один из них, а другая девушка уверена, что «блогеры совсем одичали».

Во втором посте Элиас также заявила о необходимости принятия закона о домашнем насилии и призвала «не бросаться оскорблениями лишний раз».

В конце декабря депутат Госдумы Оксана Пушкина, как писал Sobesednik.ru, заявила: «До Нового года точно не внесем [на рассмотрение в Госдуму]. До конца января обязаны». Однако на настоящий момент сообщений о его внесении в нижнюю палату парламента не поступало.