Суд запретил статью о тюремных иерархиях на "Луркморе" из-за идеологии АУЕ

Ленинский районный суд в Воронеже принял решение о запрете статьи под заголовком «Тюрьма/Иерархия» на сайте «Луркмор». С требованием ограничить доступ к информации на этой странице обратилась местная прокуратура.

Один из создателей проекта Давид Хомак сообщил «Медиазоне», что сайт получил от Роскомнадзора уведомление о том, что статья о тюремных иерархиях внесена в реестр запрещенной информации. От ресурса требуют удалить текст под угрозой блокировки.

Прокуратура посчитала, что текст пропагандирует идеи неформального молодежного криминализованного движения АУЕ. «[Эта идеология] создает угрозу Конституционному строю Российской Федерации, поскольку пропагандирует "философию воров в законе и тюремные понятия", ставя их выше законодательства Российской Федерации, подрывает авторитет легитимных органов исполнительной и судебной власти», — говорится в постановлении суда.