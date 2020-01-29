Ростовская феминистка бежала из России в Нидерланды

Активистка ЛГБТ- и фем-движения Анна Дворниченко заселилась в лагерь для беженцев в Нидерландах, сообщает портал Donnews.ru.

Девушка рассказала, что покинула страну еще в октябре. С тех пор в квартиру, где она проживала, несколько раз приходили сотрудники полиции с расспросами о ее месте пребывания.

По словам Дворниченко, она дважды писала заявления в полицию в связи с нападениями на нее во время проведения пикета и просветительского мероприятия. В первый раз неизвестный брызнул ей в лицо газовым баллончиком, когда она стояла с плакатом, призывающим остановить убийства на гомофобной почве.

Второй раз в помещение, где должна была состояться лекция о феминизме и ЛГБТ-активизме, неизвестный мужчина закинул дымовую шашку и распылил перцовый баллончик. После этого он перекрыл выход, из-за чего участникам пришлось покидать помещение через окно.

В обоих случаях Анне Дворниченко отказали в возбуждении уголовных дел. Сами правоохранители, по ее словам, начали угрожать ей экстремистскими статьями и законом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

Перед Новым годом Анна попала в список так называемой «Пилы», запугивающий российских ЛГБТ-активистов. В сопроводительном тексте ей обещают «приз» в виде «смертельного исхода».

Положительное решение о статусе беженца активистка получила в течение десяти дней. Сейчас она учит нидерландский язык. В будущем Анна планирует найти работу и поступить на программу PhD.