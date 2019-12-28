ЛГБТ-активисты получают "предновогодние" угрозы от "Пилы"

Десятки российских ЛГБТ-активистов получили 27 декабря в свой адрес «предновогодние» угрозы от анонимной организации «Пила против ЛГБТ».

В обращении аноним перечисляет события уходящего года, касающиеся преследований ЛГБТ-активистов, в частности убийство Елены Григорьевой. В 2020 году автор обещает депортировать всех активистов из России «прямо в Европу и США с лишением гражданства РФ».

Летом «Пила» уже публиковала список людей, на которых якобы была объявлена охота. Сайт организации тогда удалось заблокировать, но правоохранители так и не вышли на людей, которые рассылают угрозы.