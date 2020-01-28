Полицейские на Кубани предложили за 200 тысяч не давать ход делу по наркостатье

Двум полицейским из города Гулькевичи Краснодарского края предъявлено обвинение по коррупционному делу, пишут «Кубанские новости».

Согласно материалам следствия, которые были предоставлены ФСБ, участковый обнаружил у 47-летнего местного жителя сверток с синтетическим наркотиком, о чем сообщил оперуполномоченному отдела по контролю за оборотом наркотиков. Правоохранители предложили «решить вопрос задержанного» в его пользу, если он даст им взятку в размере 200 тысяч рублей.

Вечером того же дня полицейские получили требуемую сумму и сразу были задержаны сотрудниками ФСБ. Сейчас один из обвиняемых заключен под стражу, а другой находится под домашним арестом. Оба сотрудника отстранены от службы.