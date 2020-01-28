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Скачок радиации в Северодвинске зарегистрировал неисправный датчик

Общество
18:02, 28 января 2020

В Северодвинске зафиксировано временное повышение радиации, власти объяснили это неисправностью измерительного прибора.

Об этом пишет РБК со ссылкой на страницу официальной группы городской администрации «ВКонтакте». По словам начальника отдела гражданской защиты Валентина Магомедова, скачок радиации зарегистрировал только один прибор из восьми, установленных в Северодвинске.

Выехавшие на место сотрудники Центра эпидемиологии и гигиены установили, что радиационный фон не превышает норму. Также специалисты измерили уровень радиации на улице, где тоже не выявили отклонений. По словам Магомедова, выяснилось, что датчик был неисправен.

Напомним, взрыв на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел в августе 2019 года. Погибли семь человек. После ЧП в городе зафиксировали скачок радиации.

Рубрика: Общество

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