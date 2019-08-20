12 дней Нёноксы: операция "Эвакуация" и засекреченная радиация

На прошлой неделе жителям села Нёнокса Архангельской области, недалеко от которого 8 августа произошел взрыв, объявили об эвакуации. А позже ее отменили.

«Поезд от станции отправляется в 5 часов утра 14 августа на безопасное расстояние. Необходимо отсутствовать в Нёноксе с 5 до 7 утра» – такие сообщения начали передавать друг другу жители села 13 августа. СМИ и жители соседних сел забеспокоились: здесь опасно находиться из-за последствий аварии?

Как оказалось, эвакуация была объявлена из-за «плановых мероприятий» на военном полигоне, который находится неподалеку от села.

– Эвакуация в Нёноксе – это обычное явление, – поясняет местная жительница Яна Попова.

Впрочем, на этот раз военные все отменили – вероятно, чтобы не будоражить общественность лишний раз.

После взрыва жители Нёноксы каждый день судорожно замеряют уровень радиации. 8 августа радиоактивный фон в Северодвинске был превышен в 4–16 раз и составлял примерно 176 микрорентген в час – об этом сообщил Роспотребнадзор.

– Взрыв произошел на «Буревестнике» – это проект примерно 1975 года. Был выброс изотопов, не загрязняющих территорию, а излучающих – тех, которые временно повышают радиационный фон, – поясняет эколог из Северодвинска Алексей Климов. – Подобные испытания должны продолжаться, но никак не в 30 км от населенных пунктов!

Местные жители сообщают, что к ним едут медики из Москвы – об этом их предупредили в поквартирном обходе. Не исключено, что приезд медиков связан с тем, что у врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших во взрыве, в мышечной ткани обнаружили радиоактивный изотоп цезий-137. В Минздраве же заявили, что ни у одного из 91 обследованных медработников не выявили облучения. При этом ни сам врач, ни его коллеги информацию не комментируют – дали ФСБ подписку о неразглашении.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №31-2019 под заголовком «Операция "Эвакуация" и засекреченная радиация».