Вице-президент Турции сообщил о 35 погибших при землетрясении на востоке страны

Число погибших при землетрясении в турецкой провинции Элязыг выросло до 35, из-под завалов удалось спасти 45 человек.

Об этом рассказал вице-президент Турции Фуат Октай, передает агентство Anadolu. Власти страны заявили, что всем, чьи дома были разрушены в результате стихийного бедствия, будет оказана незамедлительная помощь.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в турецкой провинции Элязыг 24 января. Его очаг залегал на глубине 6,75 км в районе Сивридже.

Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с трагедией, сообщается на сайте Кремля.