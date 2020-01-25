20 человек погибло и более тысячи пострадали от землетрясения в Турции

Вечером 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Агентство Anadolu со ссылкой на местные экстренные службы сообщает о 20 погибших.

Эпицентром подземных толчков стала провинция Элязыг. Еще 228 афтершоков с магнитудой 4,0 и выше зафиксированы в окрестных провинциях и на севере Сирии.

Спустя 12 часов после землетрясения из под завалов вызволено четыре человека. Известно о 1 015 пострадавших. В городах разрушены здания и наблюдаются перебои со связью.

Посольство РФ в Турции сообщает, что, по предварительной информации, граждане России в результате катаклизма не пострадали.