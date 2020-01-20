Нацпроект "Наука" оказался самым редко упоминаемым в СМИ

Количество сообщений в СМИ по нацпроекту «Демография» составило 26 тысяч, а по образовательному нацпроекту – 22,8 тысячи.



Об этом говорится в исследовании компании «Медиалогия», передает ТАСС.

Нацпроект «Демография» стал самыми упоминаемыми во всех СМИ по итогам декабря 2019 года. В печатных изданиях он занял долю в 16,3%, на телевидении и в интернете – 14%. Нацпроект «Образование» получил в декабре почти 12% от общего числа сообщений о нацпроектах в телевизионных СМИ, 13,5% – в печатных и 12,4% – в электронных СМИ.

Сообщается, что также значительное количество сообщений посвящено нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (21,9 тысячи сообщений), который получил 13,2% на телевидении, 13,5% в печати, и около 12% в онлайн-СМИ, а также нацпроекту «Здравоохранение» (всего 21,1 тысячи сообщений).

Отмечается, что нацпроект «Наука» (4,7 тысячии) и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (2,2 тысячи) стали самыми редко упоминаемыми в СМИ. На телевидении их доля в декабре составила 2,4% и 0,6% соответственно, в печати – 1,4% и 1,1%, в интернете – 2,7 и 1,2%.

В ноябре ушедшего года лидером по упоминаниям также стал нацпроект «Демография», за ним следовал «дорожный» нацпроект.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что нынешний премьер-министр Михаил Мишустин назвал основными приоритетами работы нового правительства цифровую экономику и нацпроекты.