Кандидат в премьеры Мишустин пообещал развивать нацпроекты после встречи с "ЕР"

Фракция «Единой России» в ГД единогласно проголосовала за кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост главы кабмина.

Как передает «Интерфакс», Мишустин встречается с думскими фракциями в четверг, 16 января. Первыми кандидатуру главы ФНС поддержали депутаты «Единой России», обладающей большинством мест в нижней палате российского парламента.

Глава думских единороссов Сергей Неверов рассказал ТАСС, что на встрече с парламентариями Михаил Мишустин анонсировал изменения в составе правительства, однако не уточнил, какими именно они будут. Кроме того, кандидат на должность премьер-министра назвал основными приоритетами работы нового правительства нацпроекты и цифровую экономику.

Позднее Михаил Мишустин встретится с остальными тремя фракциями нижней палаты парламента. Сейчас он общается с ЛДПР. На 14:00 по московскому времени назначено заседание, на котором вся Госдума будет рассматривать вопрос о даче согласия президенту на назначение нынешнего главы ФНС премьер-министром.

Напомним, что 15 января, через несколько часов после послания президента Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе всего правительства в отставку. Позднее Владимир Путин предложил назначить на пост нового главы кабмина руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

Также вечером в среду стало известно о создании президентом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были озвучены Путиным в его послании. Всего в рабочую группу вошли 75 человек, среди которых оказались сенаторы, депутаты, общественные деятели, бизнесмены, спортсмены и музыканты. Например, в ее состав попали сенатор Андрей Клишас, депутат Павел Крашенинников, президент «Русфонда» Лев Амбиндер, спортсменка Елена Исинбаева, предпринимательница Наталья Касперская и пианист Денис Мацуев.