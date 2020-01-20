Мосгорсуд оставил за ФБК статус "иностранного агента"

Мосгорсуд не стал удовлетворять апелляцию Фонда борьбы с коррупцией, пишет «Интерфакс». ФБК требовал исключить организацию из списка «иностранных агентов».

«Судьи Мосгорсуда постановили оставить решение Замоскворецкого суда без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения. ФБК незаконно остается в статусе иностранного агента», — заявил Алексей Навальный в своем микроблоге.

ФБК был признан иноагентом в октябре минувшего года. Основанием для этого стали переводы на общую сумму 140 тысяч рублей из США и Испании.

Ранее Минюст предупреждал ФБК, что организацию могут оштрафовать за нежелание регистрировать в статусе «иностранного агента».