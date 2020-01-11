ФБК могут оштрафовать за нежелание регистрироваться в статусе иноагента

Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), который вошел в список иноагентов, вменяют нежелание зарегистрироваться в этом качестве.

«Главным управлением Минюста России по Москве в рамках проведенного текущего контроля за деятельностью некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" установлен факт осуществления ею деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, без подачи соответствующего заявления о включении в реестр», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы министерства.

В сообщении поясняется, что в соответствии с законом, НКО, которая функционирует как иноагент, должна до начала осуществления своей деятельности подать в Минюст «заявление о включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».

Ведомство напоминает, что соответствующая статья 19.34 КоАП предусматривает штраф для должностных лиц в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, для юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В пресс-релизе отмечается, что в адрес ФБК направлено уведомление о составлении соответствующего протокола.