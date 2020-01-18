Компания Bek Air, самолет которой потерпел крушение в декабре, лишена кода IATA

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отозвала код авиакомпании Bek Air.

Об этом говорится в письме организации, датированном 17 января и опубликованном на сайте перевозчика. В документе указывается, что компания «больше не соответствует требованиям, установленным IATA, для обладания кодом обозначения», и должна без замедлений «прекратить использование кода для каких-либо целей».

Отмечается, что код может быть вновь присвоен в течение 60 дней после проверки превозчика на соответствие необходимым требованиям.

Код IATA является уникальным индивидуальным идентификатором авиакомпании, по которому перевозчик определяется аэропортами, а также сервисами по бронированию и продаже билетов.

Напомним, катастрофа с самолетом Bek Air произошла 27 декабря 2019 года. Авиалайнер Fokker-100, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата – Нур-Султан, при взлете потерял высоту. Пробив бетонное ограждение, он врезался в двухэтажное строение. В результате ЧП погибли 12 человек. По мнению казахстанских властей, причиной трагедии могло стать обледенение лайнера.