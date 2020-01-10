Власти Казахстана назвали обледенение самолета основной версией ЧП близ Алма-Аты

Причиной крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане могло стать обледенение лайнера. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, передает «Интерфакс».

По его словам, к таким выводам эксперты пришли, изучив метеорологические данные и параметрические данные бортового самописца. Скляр добавил, что самолет пробыл на стоянке около двух суток и на его поверхности мог отложиться лед.

Заместитель премьер-министра отметил также, что комиссия по расследованию не нашла нарушений по загрузке и центровке воздушного судна, что было одной из четырех версий авиакатастрофы.

Глава Межгосударственного авиационного комитета Виктор Сороченко предположил, что на полное расследование причин случившегося может уйти до года.

Напомним, что самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, летевший в Нур-Султан 27 декабря 2019 года, сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. В результате катастрофы погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна.