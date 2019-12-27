В Казахстане завели дело по факту гибели 15 человек при крушении Fokker-100

Вылетевший в Нур-Султан самолет Fokker-100 с 95 пассажирами на борту рухнул в жилом секторе под Алма-Атой.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел ранним утром в пятницу, 27 декабря, когда лайнер авиакомпании Bek Air, на борту которого находились 95 пассажиров и пятеро членов экипажа, вскоре после взлета из аэропорта Алма-Аты начал терять высоту и рухнул, пробив бетонное ограждение и развалившись в жилом секторе.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 15 человек, еще 50 были госпитализированы, 12 из них — в тяжелом состоянии. Сообщается, что у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, закрытые переломы тазобедренного сустава, травмы нижних конечностей, тазобедренные травмы.

Среди погибших в катастрофе был и капитан судна Марат Муратабаев, пишет агентство со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

После катастрофы в Казахстане приостановили полеты Fokker-100 и работу Bek Air. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства».

Для расследования создана следственно-оперативная группа из числа следователей криминалистов — сотрудников центрального аппарата, МВД, департамента полиции на транспорте Алма-Аты и Алматинской области, а также КЧС МВД.