В Москве будут судить мужчину, убравшего тело убитой им бьюти-блогера в чемодан

В Никулинский суд столицы передали материалы дела об убийстве бьюти-блогера Екатерины Караглановой.

Напомним, что девушка была убита в июле 2019 года. Ее тело со множественными ножевыми ранениями в чемодане обнаружил владелец квартиры на улице Пырьева, где блогер проживала какое-то время. Позднее по подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний житель Подмосковья, который на допросе сознался в содеянном, объяснив свой поступок постоянными конфликтами с жертвой. «Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мои сексуальные достоинства и принижала мои финансовые возможности. В содеянном раскаиваюсь и буду сотрудничать со следствием», — рассказал мужчина следователям.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в настоящее время расследование уголовного дела об убийстве бьюти-блогера завершено. Следователями установлено, что 26 июля знакомый девушки нанес ей не менее пяти ударов ножом, после чего вымыл пол в квартире от крови и переместил ее тело в туристический чемодан.

Мужчине, который сейчас находится под стражей, предъявлено обвинение. Дело рассмотрит Никулинский райсуд Москвы.



