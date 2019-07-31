Задержан подозреваемый в убийстве бьюти-блогера Екатерины Караглановой

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании предполагаемого убийцы Екатерины Караглановой, сообщает Newsru.com.

Задержанный – мужчина 1986 года рождения. Его имя не сообщается. Следствие не исключает мотива ревности в убийстве.

Напомним, Екатерина перестала выходить на связь 22 июля, а 27 июля ее тело обнаружен хозяин квартиры, которую она снимала. Позже полиция задержала молодого человека, с которым девушка ранее рассталась, но его отпустили как непричастного к преступлению.

Сообщается, что в день убийства камера видеонаблюдения в подъезде зафиксировала, как в дом зашел мужчина в шортах и кепке, а спустя четыре часа он покинул дом уже в брюках и с черной перчаткой на руке. В этой же руке мужчина держал серебристый чемодан.

За некоторое время до убийства у Екатерины появился тайный поклонник, который присылал ей цветы с записками.