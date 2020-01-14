Дело о стрельбе на Лубянке поручено генералу, который вел дело неонациста Тесака

Глава СК Александр Бастрыкин назначил главой следственной группы по делу о стрельбе на Лубянке генерала Улади Уладиева.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на данные собеседника, знакомого с ходом расследования. Информацию подтвердил источник в Следственном комитете, пишет издание.

Отмечается, это первое дело Уладиева в звании генерал-майора юстиции, которое он получил 12 декабря 2019 года. До этого он работал старшим следователем по особо важным делам при председателе СК.

Уладиев расследовал, среди прочего, дело экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера, задержанного в 2015 году по обвинению в коррупции, а также дело о гибели 14 детей на карельском Сямозере в 2016 году. Кроме того, в 2015 году Уладиев возглавлял следственную группу по одному из дел неонациста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак.

По информации издания, в расследовании стрельбы на Лубянке участвуют также оперативники 2-й службы ФСБ (Служба по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя). При этом отмечается, что дело до сих пор квалифицируют как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), а не как теракт.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, по данным СМИ, были уволены пять сотрудников ФСБ, снимавших видео инцидента на Лубянке.

Напомним, стрельба, в результате которой погибли два сотрудника ФСБ, а также был убит сам стрелок и еще пять человек оказались ранены, произошла у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря. СК завел дело о покушении на жизнь правоохранителей, которое было передано в центральный аппарат ведомства.