Рост преступлений в сфере IT за 9 месяцев составил более 70%, сообщают в МВД

По данным МВД РФ за девять месяцев 2019 года ведомством было зарегистрировано на 70% больше преступлений, связанных с IT, чем за аналогичный период в 2018 году, передает ТАСС.

«За девять месяцев 2019 года сотрудниками органов внутренних дел зарегистрировано 201,7 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, это на 70,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Согласно статистике, чаще всего преступления происходят в интернете, в отношении банковских карт, а также мобильной связи. В МВД уточнили, что были установлены 14 200 человек, которые «с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» осуществили 66 800 краж.

Ранее в ведомстве сообщали, что за этот период было причино ущерба более чем на десять миллиардов рублей. Также отмечалось, что для борьбы с преступлениями в этой сфере МВД создаст новое подразделение.