Новую станцию метро "Карамышевская" оборудуют 3D-потолком в авангардном стиле

В этом году столичные власти планируют открыть девять станций метро в составе Некрасовской и Большой кольцевой линий.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году откроются станции «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская».

На базе «Карамышевской» будет создан транспортно-пересадочный узел «Мневники» с жилыми, спортивными, деловыми и социальными объектами. Предполагается, что пассажиропоток станции составит до 70 тысяч человек в день. «Авторы дизайн-проекта вдохновлялись картиной Казимира Малевича "Красный квадрат". Одно из самых необычных решений – 3D-потолок на платформе. Эффект трехмерного пространства будет достигаться за счет черно-белых труб общей длиной порядка 150 метров», – указывается в сообщении.

«Улицу Народного Ополчения» откроют в районе пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Демьяна Бедного. Станцию украсят композициями, посвященными московскому ополчению 1941 года, и монохромными фотографиями защитников города. Сообщается, что здесь можно будет перейти на Рублево-Архангельскую линию, которую начнут строить после 2023 года.

В составе северо-восточного участка БКЛ в 2020 году планируется также открыть станции «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная». Последняя сначала войдет в состав Некрасовской линии метро. По прогнозам, пассажиропоток на ней будет достигать 400 тысяч человек в сутки.

На втором участке Некрасовской линии, длина которого составит 11,7 километра, заработают станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская».

В прошлом году в Москве были открыты участки Некрасовской линии метро от станции «Косино» до «Некрасовки» и Сокольнической ветки от «Саларьева» до «Коммунарки». Большую кольцевую линию московского метро обещают запустить в 2023 году.