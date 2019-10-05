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Большая кольцевая линия метро в Москве готова на 75%

Общество
15:49, 05 октября 2019

Московскую Большую кольцевую линию (БКЛ) метро запустят в 2023 году, сейчас на ней построено около 75% тоннелей.

Об этом заявил замеслитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«У нас есть уверенность, что основные работы на Большом кольце мы завершим уже в 2022 году, а в 2023 году полностью его запустим», – сказал заммэра. Он сообщил, что на данный момент участки, где откроются станции метро, освобождены от старых инженерных коммуникаций.

Хуснуллин отметил, что в 2019 году планируется завершить строительство двух станций – «Лефортово» и «Авиамоторная».

 

Теги: Москва

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