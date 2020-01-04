Омичи вышли на митинг после гибели юноши, которому могли подбросить наркотики

В Омске прошел митинг с требованием справедливого расследования обстоятельств гибели 24-летнего Дмитрия Федорова, ранее записавшего видео, в котором он обвинил сотрудника Росгвардии в подбрасывании ему наркотиков, передает «Сибирь.Реалии».

Молодого человека задержали 15 декабря 2019 года, после чего на него завели уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. 18 декабря Федоров записал видеообращение с просьбой распространить его. В тот же день он обратился с заявлением в УФСБ.

27 декабря обезглавленное тело молодого человека обнаружили на железнодорожных путях.

В Западно-Сибирском управлении СК РФ на транспорте заявили, что Федоров «переходил железнодорожные пути в запрещенном для этого месте, не реагируя на звуковые сигналы, подаваемые машинистом приближающегося поезда».

«У меня есть вопросы к бесплатному адвокату, почему она Диме не помогла. Есть вопросы к следователю. Мне страшно жить в этой стране. Это может произойти с каждым», — рассказала невеста погибшего изданию «Город 55». Свадьба молодых людей должна была пройти уже в январе.