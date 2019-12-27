Жителя Омска нашли обезглавленным после его жалоб на сотрудников Росгвардии

В Омске на железнодорожных путях нашли мертвым местного музыканта Дмитрия Федорова, пишет Русская служба «Би-би-си».

18 декабря молодой человек обратился с заявлением в УФСБ, где утверждал, что двое сотрудников Росгвардии подкинули ему наркотики, за что ему грозил уголовный срок по наркостатье. Обращением заинтересовались общественность и начальник УМВД по Омской области, потребовавший проверить эту информацию.

Сообщается, что вместе с московским адвокатом Игорем Суслиным Дмитрий Федоров начал собирать доказательства своей невиновности, был готов пройти полиграф и психофизиологическое исследование.