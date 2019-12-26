Владелец арсенала оружия из Ленобласти не признал вину в изнасиловании дочери

Многодетный отец из Ленобласти, обвиняемый в насилии над дочерью и хранении оружия, признал вину лишь частично.

Напомним, в декабре в доме многодетной семьи под Гатчиной были обнаружены оружейный склад и окровавленные матрасы. На отца семейства Андрея Бовта (Лободюка) в связи с этим завели два уголовных дела — об изнасиловании несовершеннолетней и о незаконном хранении оружия.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время СКР официально предъявил мужчине обвинения. Сам Бовт вину признал лишь частично: он признался в незаконном хранении оружия, но не в насилии над одной из дочерей.

Агентство подчеркивает, что младшие дети обвиняемого до сих пор остаются в больнице, старших, которым 24 года и 20 лет, забрали родственники.