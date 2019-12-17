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У подозреваемого в изнасиловании дочери под Гатчиной нашли окровавленные матрасы

Общество
08:22, 17 декабря 2019

В Ленобласти задержали 46-летнего многодетного отца, подозреваемого в неоднократном изнасиловании своей маленькой дочери.

Как передает Znak.com, ранее к правоохранителям поступило сообщение о возможном насилии над несовершеннолетними в частном доме в деревне Химози Гатчинского района, который принадлежит семье с восьмерыми детьми.

Приехавшие на место силовики нашли в коттедже бронежилеты с надписью «ФСБ», огнестрельное оружие, гранаты и другие боеприпасы, а также несколько окровавленных матрасов. При этом 46-летний отец семейства, который, предположительно, женат на собственной двоюродной сестре, представился спецагентом.

В настоящее время мужчина задержан по подозрению в том, что на протяжении нескольких лет он насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, которой в настоящее время исполнилось лишь 13. «Интерфакс» сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

 

Рубрика: Общество

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