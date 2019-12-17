Под Гатчиной завели второе дело на подозреваемого в изнасиловании дочери мужчину

В отношении многодетного отца в Ленобласти возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).

Ранее Sobesednik.ru писал, что проводившие обыск в доме многодетной семьи под Гатчиной правоохранители нашли у подозреваемого в неоднократном сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью мужчины оружейный склад.

Как передает «Интерфакс», в связи с этим на отца семейства завели уголовное дело о незаконном обороте оружия. Изъятые у него автоматы, пистолеты и другие боеприпасы отправили на криминалистическую экспертизу.

Отмечается, что это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении 46-летнего мужчины. Ранее СКР также завел на него дело по статье «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».