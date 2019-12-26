В Припяти впервые с 1986 года установили новогоднюю елку, украсив детскими фото

Бывшие жители Припяти приехали к местному дворцу культуры «Энергетик», чтобы украсить новогоднюю елку.

Как сообщает украинский телеканал ZIK, новогодняя елка в Припяти была установлена впервые с 1986 года. Бывшие жители города украсили ее игрушками и своими детскими фотографиями.

Отмечается, что организацией данного мероприятия занимались турпоператоры, которые продают экскурсии в Припять.

Напомним, что за запрет на посещение Чернобыльской зоны отчуждения был отменен президентом Украины Владимиром Зеленским в июле текущего года.