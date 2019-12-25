Дело обвиняемой в оправдании терроризма журналистки передано на доследование

Дело в отношении журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма, отправлено на доследование, пишет портал «Север.Реалии».

Прокурор не утвердил обвинительное заключение. Это пытался оспорить Следственный комитет, но прокурор снова не согласился с обвинением.

Прокопьева предполагает, что по делу будет назначена новая экспертиза, поскольку выводы предыдущих заключений противоречили друг другу.

Дело в отношении Светланы Прокопьевой было возбуждено в феврале 2019 года. Ее обвиняют в оправдании терроризма из-за слов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», где она обсуждала теракт в УФСБ по Архангельской области.