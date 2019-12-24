Песков счел делом редакции увольнение ямальской журналистки после вопроса Путину

В Кремле прокомментировали увольнение корреспондентки московского бюро «Ямал-Регион» после пресс-конференции президента.

Ямальская журналистка Алиса Яровская была уволена из издания после того, как на пресс-конференции президента Владимира Путина задала ему вопрос о вероятности строительства моста через Обь, который связал бы города Салехард и Лабытнанги. Корреспондентка отметила, что о проекте «мало слышно», но губернатор округа делает все возможное, чтобы он реализовался.

Знакомые с ситуацией источники сообщали, что Яровскую уволили, поскольку заданный ею вопрос не был согласован с редакцией. Кроме того, предполагается, что руководство региона не приветствовало ремарку насчет активности главы округа в проекте.

Сама женщина связь своего ухода из ОГТРК с пресс-конференцией президента отрицает.

Как передает газета «Известия», в Кремле, комментируя сложившуюся ситуацию, сообщили, что знают об увольнении журналистки, однако считают, что это дело не относится к их компетенции.

«Мы не знаем деталей и почему редакция приняла такое решение, уволилась ли она сама или она была уволена», — цитирует Пескова издание.

По словам пресс-секретаря президента, в данном случае увольнение сотрудника — дело редакции. Он также напомнил, что о мосте Яровская спросила в ходе пресс-конференции, на которой разрешается задавать любые вопросы.