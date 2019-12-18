В ГОКБ №1, где врачи обеспокоены закрытием и увольнениями, приехала Росгвардия

«Альянс врачей» сообщил, что филиал №2 московской онкологической больницы №1 хотят закрыть, а главный врач Всеволод Галкин вынуждает врачей уволиться, передает «Медиазона» со ссылкой на твиттер профсоюзного движения.

Кроме того, активисты выложили видео, на котором видно, что на территории медучреждения находятся сотрудники Росгвардии с автоматами. По мнению представителей профсоюза, они там для того, чтобы «охранять учреждение от профсоюза».

Заведующий гинекологическим отделением № 2 Георгий Цикаридзе рассказал «МБХ Медиа», что отделение действительно намерены закрыть, а медиков числом около ста ждет увольнение, при этом он отметил, что когда на их собрание пришла председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева, главврач потребовал от неё удалиться, а позже вышел и вызвал Росгвардию.

По словам Цикаридзе, обращение к мэру Москвы Сергею Собянину подписали более 200 пациентов: «Мы написали обращение и отправляем Собянину и в вышестоящие органы — министерство здравоохранения и прокуратуру. Пациенты тоже подписались под обращением».

При этом в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы данную информацию опровергли, заявив, что отделение закрывается на ремонт, на время которого всех врачей при желании распределят в другие медучреждения города. Там объясняют появление силовиков тем, что охранник «по просьбе неизвестного лица нажал тревожную кнопку и не сообщил о прибытии сотрудников Росгвардии». По их версии, «Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», при этом её действительно просили удалиться, так как это было совещание закрытого формата, где «обсуждались исключительно медицинские вопросы».