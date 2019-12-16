За круглым столом в Москве обсудили проблемы ответов на запросы СМИ

5 декабря в Москве прошло совещание о проблемах соблюдения прав журналистов на получение запрашиваемой информации.

Инициатором и организатором проведения «круглого стола» в столичном Информационном центре ООН стало информационное агентство REALISTFILM.INFO. Мероприятие получило название «#ЖурналистуОтвечай. Право журналиста на получение запрашиваемой информации».

Среди участников «круглого стола» были соавторы действующего Закона о СМИ Михаил Федотов, Юрий Батурин, Владимир Энтин. Напомним, именно по Закону о СМИ все организации, действующие на территории России — как государственные, так и негосударственные, — обязаны по запросу СМИ предоставлять информацию в течение семи дней. На практике, однако, сотрудники средств массовой информации часто получают по своим запросам отписки или вовсе не дожидаются реакции на них. Целью круглого стола «#ЖурналистуОтвечай. Право журналиста на получение запрашиваемой информации» было привлечение внимания общества к проблеме несоблюдения права журналистов на получение информации.

Дата проведения круглого стола совпала с Днем воинской славы России — Днем начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. По этому случаю мероприятие открылось показом короткометражного документального фильма, созданного студентом мастерской Сергея Мирошниченко во ВГИКе Андреем Кулишом. По мнению автора фильма, современное общество является наследником завоеваний Второй мировой войны, в том числе Всеобщей декларации прав человека и ООН как площадки для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами.

В своих выступлениях Юрий Батурин и Михаил Федотов напомнили о том, как создавался действующий закон о СМИ. В частности, Михаил Федотов отметил, что семидневный срок ответа на запросы в свое время был выбран в качестве копромиссного: «Обратите внимание, как сделан закон. Отказ вручается представителю редакции не позднее, чем в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации. То есть если они решили отказать, они должны отказать в трехдневный срок. Если они трехдневный срок пропустили, значит, тем самым они сказали: мы предоставим информацию в семидневный срок.

По словам председателя Союза журналистов Москвы, главного редактора и владельца газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева, данные исследований свидетельствуют, что в 65% случаев в 44 регионах сроки получения ответа на запросы соблюдаются: «Они не всегда бывают качественные, но тем не менее ответы в срок приходят».

Старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются сотрудники прессы, защищая свои права: «Если посмотреть в общей массе количество редакций, чьи права нарушаются, из тех, кто к нам обращается — 5%. Все остальные сначала негодуют, потом "перекипают", потом забывают — это стандартный ход развития этого процесса. Мы в своё время активно предлагали журналистам: в случаях, если ваши права нарушаются, обращайтесь, но, к сожалению, столкнулись с тем, что журналисты сами не готовы активно это своё право защищать. На это нужно время, которого у них нет, а, может быть, нет и желания».

Главный редактор информационного агентства REALISTFILM.INFO Дарья Бурлакова поделилась опытом информагентства в защите своего права на получение информации. В одном из упомянутых ею случаев на запрос издания не ответило Министерство культуры России, во втором — частная компания ООО «Комбинат питания "Конкорд"».

По мнению Бурлаковой, «несколько парадоксально, что журналисты пишут о нарушениях прав людей и пытаются своими материалами помочь, осветить ситуацию. Но при этом, мягко говоря, равнодушно относятся к тому, что их права нарушаются, а вместе с ними и права граждан на получение информации».

Главный редактор REALISTFILM.INFO отметила: «Сам по себе факт того, что наше право так массово и повсеместно не соблюдается, а мы как журналистское сообщество ничего не делаем, чтобы изменить ситуацию, нам, участникам информационного агентства, кажется неправильным. И кому, как не нам, начинать хотя бы обсуждать эту проблему для того, чтобы в дальнейшем её решить».

Среди участников круглого стола, помимо представителей редакций СМИ, также были представитель МИДа России, медиаюристы и эксперты, представители бизнес-сообщества, профессиональных журналистских объединений, МГУ им. Ломоносова и Института кино и телевидения.

В заключение обсуждения участники круглого стола приняли решение составить рекомендации для решения поднятой проблемы, призванные улучшить условия деятельности журналистов в России. Также помочь в борьбе за соблюдение прав сотрудников СМИ призвана общественно-информационная кампания «#ЖурналистуОтвечай», старт которой намечен на ближайшее время.