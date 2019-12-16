Володин не согласен со Скворцовой, что врачи в среднем получают по 79 тысяч

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что данные министра здравоохранения России Вероники Скворцовой о средней зарплате врачей в 79 тысяч рублей в месяц не соответствуют действительности, передает ТАСС.

«Для чистоты отношений: вы называли цифру средней зарплаты врачей 79 тысяч рублей? Это именно что средняя [зарплата] по стране», — считает депутат, отмечая, что для большей корректности результатов вычисления среднего показателя по зарплате необходимо исключить из выборки Москву, Санкт-Петербург, ХМАО, ЯНАО и Чукотку, а также не учитывать при этом зарплаты «главного врача, заместителя, бухгалтера и так далее», зарпалаты которых могут в разы отличаться от зарплат обычных врачей.

«А у некоторых еще есть любимые секретари и уборщицы, которые иногда получают и по 100, и по 80 тысяч. А дальше уже все это остается обычным врачам. И обычные врачи и тем более молодые специалисты могут получать намного меньше», — продолжает Володин.

Председатель парламента отметил, что «у нас нет с вами таких средних зарплат», а в его избирательном округе «ее [средней зарплаты] нет и близко, и 70 нет, нет и 60 [тысяч рублей]».