Фигуранты дела "кота-наркокурьера" в Тульской области получили до 17 лет колонии

Суд признал виновными трех фигурантов уголовного дела, которые пытались передать в колонию наркотики в ошейнике кота.

Как пишет ТАСС, Новомосковский городской суд Тульской области приговорил обвиняемых к заключению на сроки от 13,5 до 17 лет.

Уголовное дело было возбуждено в июле 2018. По версии следствия, специально обученный злоумышленниками кот должен был через лаз проносить в ошейнике запрещенные вещества в колонию №6 в Тульской области. Преступников задержали в момент передачи запрещенных веществ.

Уточняется, что мужчины осуждены по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в исправительном учреждении, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Один фигурант приговорен к 17 годам заключения, второй — к 13,5 годам, третий — к 14 годам 10 месяцам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

В октябре 2019 года стало известно, что кот, бывший основным вещественным доказательством, сбежал из живого уголка.