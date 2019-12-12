Родители 5-летней девочки не забрали её из клиники даже после решения Мосгосуда

Клиника «Мать и дитя» обратилась в Федеральную службу судебных приставов, чтобы в ведомстве обязали родителей пятилетней девочки, живущей в больнице, забрать её домой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

«5 декабря исполнительные листы, обязывающие родителей забрать ребенка, были сданы в Федеральную службу судебных приставов. В ГК "Мать и дитя" искренне надеются, что благодаря большому общественному резонансу, вызванному беспокойством за судьбу ребенка, ситуация будет благополучно разрешена в его интересах», — говорится в релизе.

В больнице подтверждают, что девочка ранее действительно нуждалась в стационарном наблюдении, однако на настоящий момент её здоровью ничто не угрожает. Это удалось установить ещё весной этого года, когда девочке провели комплексное медицинское обследование. При этом «родители категорически настаивали на необходимости продолжения стационарного наблюдения, как они утверждали, в интересах ребенка».

«Поскольку выселение ребенка после выписки при помощи сотрудников полиции было неприемлемо для руководства ПМЦ [Перинатального медицинского центра] в интересах ребенка, 21 марта 2019 года ПМЦ обратился в суд с иском об обязании родителей или органов опеки и попечительства забрать ребенка из медицинской организации», — объясняют в пресс-службе клиники. Гагаринский районный суд ещё 20 сентября обязал родителей забрать девочку, а 18 ноября с ним солидоризовался и Мосгорсуд. При этом родители не выполнили решение апелляционного суда, не забрав ребенка, до 2 декабря.

Ранее Sebesednik.ru сообщал, что в московском медцентре пять лет живет девочка, рожденная на 26-й неделе беременности, которая провела дома за пять лет не больше недели.