Число желающих получить гражданство РФ выросло на 80%

Заместитель главы МВД Игорь Зубов назвал число людей, которые ежегодно подают заявки на получение российское гражданство.

«У нас примерно 80% прироста. За последние годы это самый большой темп», – цитирует Зубова RT. По его словам, в целом ежегодно количество заявлений увеличивается. Замглавы ведомства уточнил, что речь идет о порядка 400 тысячах граждан, большинство из которых получает положительный ответ.

Между тем Госдума приняла в первом чтении правительственный проект об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка, передает «РИА Новости». Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нововведение позволит избежать бюрократической процедуры для получения гражданства РФ. «Принятие закона упростит эту процедуру для почти 172 тысяч граждан Украины и 32 тысяч граждан Белоруссии, которые постоянно проживают в нашей стране и уже имеют вид на жительство», – отметил Володин.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что правительство внесло в Госдуму законопроект, упрощающий процедуру получения гражданства РФ трудоспособными иностранцами.