Трудоспособным иностранцам могут облегчить режим получения гражданства России

Правительство внесло в Госдуму проект о приеме в гражданство РФ, исключающий условие нетрудоспособности для иностранцев.

Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Предполагается, что нововведение позволит приобретать гражданство РФ иностранцам, которые поддерживают родственные отношения со своей семьей и взрослыми детьми. По замыслу авторов инициативы, это станет дополнительным фактором «привлечения в экономику Российской Федерации дополнительных трудовых ресурсов».

Соответствующие изменения предлагается внести в пункт «в» части 2 статьи 14 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

На сегодняшний день иностранные граждане и лица, которые не имеют гражданства, но проживают на территории России, могут обратиться с заявлениями о получении гражданства РФ в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания. Однако при этом соискатель должен быть нетрудоспособным и иметь дееспособных совершеннолетних детей, являющихся гражданами России.

Новый законопроект также предполагает изменения, которые позволят принимать решения о приобретении гражданства РФ по заявлениям законных представителей в отношении детей, достигших возраста 18 лет в период рассмотрения их заявлений.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Минздрав выставил на общественное обсуждение проект приказа о списке профессий, представителям которых необходимо предоставить упрощенный порядок получения российского гражданства.